“Diretto All’Inferno” | il nuovo romanzo di Pamela Luidelli

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un giallo che affonda abilmente le sue radici nella nobile arte del pugilato, in grado di trasmettere il valore del sacrificio Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dai precedenti romanzi “ Un Caffè per la Vittima” e “ Un Caffè per l’Assassino, la scrittrice lombardasi prepara a regalarci un’ emozionante e divertente estate con “”. Stavolta ha scelto come ambientazione della sua opera il vasto mondo dello Sport e in particolare della Boxe. Si è documentata a lungo, in nome della sua professionalità e della passione che mette in tutto ciò che fa e soprattutto scrive. Grande protagonista dell’opera è un altro personaggio femminile che come in precedenza Beatrice Testaccio, ci entrerà nel cuore per non uscirne più. Il suo nome? Alessandra Tartaruga. Il, in vendita ...