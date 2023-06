Diretta Europei U21 | Italia - Norvegia 0 - 0 | segui LIVE

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell' Europeo Under 21 per l'di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a ...

Segui ladella ......affronta la Norvegia in Romania nella terza e ultima giornata della fase a gironi degliUnder 21. Una sfida che ha valore soprattutto per una delle due Nazionali, che saràdall'...La data, l'orario, latv e streaming di Georgia - Israele, match valevole per i quarti di finale degliUnder 21. Le due squadre si affronteranno sabato 1 luglio alle ore 18:00, per iniziare a conquistare ...

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio U21 in DIRETTA: vincere e sperare che non avvenga il 'biscotto' OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale della prova a squadre maschile di canoa slalom, valida come gara dei Giochi Europei 20 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Davvero un peccato per gli sciabolatori che sono stati davanti a lungo in questo incontro, addirittura per 20-13 dopo tre assalti. L'occasione si era fa ...