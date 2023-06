Dionisi | «Frattesi? A oggi è fra chi viene in ritiro Ma merita altro»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ormai è diventata un’abitudine: ogni giorno qualche tesserato del Sassuolo mette in mostrasperando di massimizzare la cessione.(così come ieri) tocca all’allenatore. IL GIUDIZIO – Per Alessio, allenatore del Sassuolo, stasera riconoscimento al Premio Maestrelli. Inevitabile, a margine dell’evento, una domanda su Davideviste le voci sull’Inter e non solo: «Aabbiamo stilato i nomi di tutti i giocatori che devono fare le visite mediche e venire inè tra questi, ovvio che è molto chiacchierato. La vostra speranza è che si continui a parlare di lui, prima o poi io spero che si smetta di parlare di lui o per un motivo o per l’. La crescita di...