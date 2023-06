Diletta Leotta | bikini e pancione in spiaggia Spunta l' anello di brillanti | «Matrimonio in arrivo?»

La conduttrice, nel corso di un'intervista al settimanale Grazia, ha raccontato uno spiacevole episodio riguardante il suo periodo da studentessa. ' Il professore di ginnastica - racconta la ...è in dolce attesa della sua prima figlia: l'inviata di DAZN aspetta la sua bambina dal calciatore del New Castle, il portiere Loris Karius , con cui fa coppia fissa da ottobre....Al settimo mese di gravidanza la conduttrice è radiosa e forse anche pronta a fare un altro passo importante dopo essere diventata ...

Diletta Leotta, in spiaggia con pancione e un vistoso anello di fidanzamento: sono in arrivo le nozze ComingSoon.it

Diletta Leotta è in dolce attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius e in spiaggia, oltre al pancione, sfoggiava anche un anello di fidanzamento. Che siano in arrivo le nozze Ecco cosa s ...Diletta Leotta è la protagonista del nuovo numero di Grazia in edicola da domani, giovedì 29 giugno, con un’intervista e un servizio fotografico esclusivi ...