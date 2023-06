Diletta Leotta | bikini e pancione in spiaggia Spunta l' anello di brillanti | ' Matrimonio in arrivo?'

Manca poco al grande evento.si appresta a diventare mamma , si mormora tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Radiosa e sorridente, la conduttrice radiofonica ha trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi ...La conduttrice, nel corso di un'intervista al settimanale Grazia, ha raccontato uno spiacevole episodio riguardante il suo periodo da studentessa. ' Il professore di ginnastica - racconta la ...è in dolce attesa della sua prima figlia: l'inviata di DAZN aspetta la sua bambina dal calciatore del New Castle, il portiere Loris Karius , con cui fa coppia fissa da ottobre....

La confessione di Diletta Leotta: “Fui molestata dal mio prof di ginnastica. Mi diede uno schiaffetto sul sedere” Orizzonte Scuola

Il brutto d’esser belli. Nel 2015 il rapper J-Ax diceva il contrario, ma nella storia di molestie che Diletta Leotta racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia sembra che la bellezza ...Diletta Leotta è in dolce attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius e in spiaggia, oltre al pancione, sfoggiava anche un anello di fidanzamento. Che siano in arrivo le nozze Ecco cosa s ...