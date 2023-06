Dieselgate | anche un ingegnere italiano condannato in Germania per lo scandalo sulle emissioni dei motori Audi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’piemontese Giovanni Pamio, responsabile dello sviluppo deidiesel, è stato il primo a dover pagare inper gli scarichi truccati, con quasi cinque mesi di carcere preventivo. Martedì, dopo 172 udienze e la pronuncia per oltre sei ore del dispositivo della sentenza, si è conclusoper lui il processo. L’esito: una condanna a 1 anno e 9 mesi, sospesa con la condizionale per tre anni, ed una multa di 50mila euro. I giudici della Grande camera per i reati finanziari della seconda sezione penale del Tribunale di Monaco di Baviera, presieduta dal giudice Stefan Weickert, hanno considerato favorevolmente che ha ammesso presto le sue colpe, contribuendo a fare chiarezza. È stato il solo imputato ad indirizzarsi alla fine alla Corte chiedendo formalmente scusa. Condanna più ...

ritenendolo colpevole di frode al termine del processo sul caso altri due coimputati - l'ex capo dello sviluppo dei motori Wolfgang Hatz e un ex ingegnere identificato solo come 'P'.

La sentenza emessa dalla Corte federale di giustizia tedesca ha dato una svolta importante alla vicenda dei veicoli diesel che sfruttano la cosiddetta "finestra termica" dei motori.