Desplanches in Serie A? Il Bologna sta lavorando al suo arrivo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) SebastianoinA? Illavora all’del giovane portiere, protagonista all’ultimo Mondiale U20 C’è anche Sebastianonel mirino del, alla ricerca di un nuovo portiere con cui affrontare la prossima stagione. Passi avanti importanti per i rossoblù, che non sono però gli unici in corsa. Sul ragazzo anche gli interessi del Betis Siviglia e del Bari, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio.