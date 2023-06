Delitti in Paradiso 12 su Rai2 | trame episodi 28 giugno | Parker e l’enigma della camera chiusa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nuovo appuntamento conin12 su: in prima visione assoluta, stasera 28va in onda uno ineditostagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie. Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi. Nell’o 12×02 dal titolo Morte nel bunker: L’ispettoreè alle prese con il classico enigma...

Stasera , 28 giugno, su Rai 2 , in prima serata, tornano le indagini caraibiche diin. Verranno trasmessi due episodi, il secondo della dodicesima stagione, ed uno dell'undicesima stagione. La serie britannica, prodotta da Robert Thorogood, è arrivata alla ...TELEFILM/SERIE TV Su Rai Due dalle 21.20in. In un bunker sotterraneo, viene rinvenuto un corpo senza vita. Neville Parker deve ancora una volta scoprire chi è l'assassino e ...in, ore 21:20 su Rai 2 Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un'isola. Chi l'ha visto, ore 21:20 su Rai 3 Federica Sciarelli conduce il programma che si ...

Delitti in paradiso, da stasera in tv la dodicesima stagione: le anticipazioni Today.it

21.20 DELITTI IN PARADISO Con Ralf Little, Kris Marshall, Shantol Jackson. In un bunker sotterraneo, all`interno di una comunità di survivalisti, viene rinvenuto il corpo senza vita di Kit Martin.Stasera su Rai 2 torna la serie crime inglese Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 28 giugno ...