Deforestazione selvaggia. Ogni cinque secondi distrutto un campo da calcio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Avete presente la grandezza di unda, notte e giorno, il nostro pianeta perde undadi foresta vergine. Solo nel 2022 abbiamo perso una superficie grande come la Svizzera o i Paesi Bassi: ecosistemi primordiali distrutti per la maggior parte della produzione agricola e zootecnica. A dirlo è uno studio del World Resources Institute (Wri) di Washington. La sua piattaforma di monitoraggio satellitare della, Global Forest Watch (Gfw), ha registrato la distruzione nel 2022 di oltre 4,1 milioni di ettari di foresta tropicale vergine, fondamentale per la biodiversità e per lo stoccaggio del carbonio del pianeta. Nel 2021 persi 4 milioni di ettari di bosco. E rilasciata anidride carbonica per 2,7 miliardi di ...