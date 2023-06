Debora Murina | chi è la moglie di Raffaele Paganini | “Una donna meravigliosa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nella vita di, da circa vent’anni, c’è la, una bellissimacon cui condivide la sua vita e con cui ha formato una famiglia di cui va molto orgoglioso. La coppia, molto riservata, si mostra in pubblico raramente. Tuttavia, a lasciarsi andare a qualche dichiarazione, nel 2019, ai microfoni di Storie Italiane, è stato proprio. “Ho due figli e mi sembrano venti”, aveva detto parlando dei genitori che avevano avuto undici figli. Parlando in particolare della, poi, aveva aggiunto: “Miaè bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me ma come bellezza molto alla mamma, lei è molto bella”., chi è la ...