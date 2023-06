(Di mercoledì 28 giugno 2023) Gli ultimisu3 confermerebbero alcune voci riguardanti l'identità dinel nuovo film Marvel con Ryan Reynolds: sarà davvero così? Ora che le riprese di3 sono in pieno svolgimento, ci arrivano anche nuovi possibili dettagli sul film Marvel, inclusa l'identità del personaggio interpretato da. Scopriamo cosa rivelerebbero gli ultimi. Fin dall'annuncio del coinvolgimento della star di Succession nel threequel con protagonista Ryun Reynolds, ci si chiedeva sotto quali spogliesi sarebbe unito al mondo Marvel, e qualeavrebbe avuto in3. E se in precedenza si parlava di un agente della TVA al ...

Intervistata durante il TUDUM da Collider , la star ha quindialcuni aggiornamenti sullo ...pare quindi ormai imminente - anche se Ryan Reynolds è attualmente impegnato sul set di3 . ...Nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Gunn hache 'il primo personaggio DCU , di ... lo scenografo John Billington ("Bad Boys for Life"), il montatore Craig Alpert ("2", "......3 - la star ha vestito i panni di Domino in2 - e Joker: Folie à Deux . La star, che hapubblicamente di non essere coinvolta nel terzo capitolo della saga con Ryan ...

Deadpool 3, rivelato il ruolo di Matthew Macfadyen [RUMOR] Movieplayer

Gli ultimi rumor su Deadpool 3 confermerebbero alcune voci riguardanti l'identità di Matthew Macfadyen nel nuovo film Marvel con Ryan Reynolds: sarà davvero cosìBen Affleck sarebbe stato avvistato mentre si aggirava sul set inglese di Deadpool 3, alimentando l'ipotesi di un suo possibile ritorno nei panni di Daredevil.