De Laurentiis fa bene a chiedere 180 milioni per Osimhen | va punita l’arroganza dell’Arabia Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In un mercato drogato dalle mega offerte provenienti dall’Arabia Saudita, il presidente del Napoli, De, fa180per Victor, scrive SebastianoVernazza sulladello Sport. Ci sarebbe quasi da chiedersi perché non ne abbia chiesti 200. Anche se il nigeriano non ne vale così tanti. La rosea scrive: “vale 180? No, ma non per lacune o limiti, Osi è un grande attaccante. È il metro di valutazione generale a essere sballato, in questo momento, e Defaqualunque cifra, a proprio gusto. La stima di 180, ammesso che sia corretta, è figlia dell’oggi, di un mercato drogato da Pif, il fondo sovrano ...