De Laurentiis fa bene a chiedere 180 milioni per Osimhen | va punita l' arroganza dell' Arabia Gazzetta

È il metro di valutazione generale a essere sballato, in questo momento, e Defaa chiedere qualunque cifra, a proprio gusto. La stima di 180 milioni, ammesso che sia corretta, è ...Calciomercato Napoli - Victor Osimhen vale 180 milioni No, ma non per lacune o limiti, È il metro di valutazione generale a essere sballato, scrive la Gazzetta dello Sport , e Defaa chiedere qualunque cifra, a proprio gusto. Depunisce l'arroganza CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Crede che l'offerta di Depossa convincere Osimhen 'Sono sempre più convinto che Osimhen rimanga un altro anno, potendo fare ulteriormenteper poter essere ceduto la prossima ...

De Laurentiis fa bene a chiedere 180 milioni per Osimhen: va punita ... IlNapolista

L'ormai ex d.s. del Napoli è atteso giovedì. Se il serbo dovesse partire, allora i bianconeri virerebbero sulla punta della Dea ...Il Napoli si prepara a perdere il difensore Kim, e il presidente De Laurentiis è stato molto chiaro: "Osimhen deve rimanere". Ecco il suo piano per evitare un altro addio ...