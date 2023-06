Ddl antipirateria | via libera dalle commissioni in Senato FdI | “Presto il testo in aula”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LeGiustizia e Ambiente delhanno dato disco verde al Ddlon line, senza modifiche rispetto algià approvato dalla Camera. Previste misure importanti contro la diffusione illecita di contenuti audiovisivi, con il rafforzamento dei poteri dell’Autorità per le telecomunicazioni e il blocco degli streaming pirata entro i primi 30 minuti. “Riteniamo fondamentale ripristinare la legalità” afferma in una nota la relatrice per la commissione Giustizia, Erika Stefani, capogruppo della Lega nella Commissione di Palazzo Madama. Mollicone: ” Passaggio importante” “Esprimo grande soddisfazione per il viadelleGiustizia e Comunicazioni delalsulla pirateria digitale. Ringrazio i colleghi di ...