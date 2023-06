Davide Mazzanti | “Adesso abbiamo quattro partite importanti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tutto pronto per la terza settimana di Volley Nations League femminile che a dire il vero ha già preso il via ieri con i primi match. Per l’Italia però il cammino riparte oggi e queste sono di fatto le ultime chances per conquistarsi un posto nella fase finale del torneo. Al momento la formazione azzurra è all’ottavo posto, ma ha margini per risalire. Serviranno però le migliori prestazioni contro le migliori squadre e questo il CTlo sa bene. Così ha presentato le sfide che attendono la sua squadra ai microfoni della FIPAV. (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque le parole del Commissario tecnico azzurro: “Dopo la Pool 1 in Turchia per noi tutte lepossono essere decisive in ottica Finals...