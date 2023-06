David Corenswet sarà il nuovo Superman al cinema

... il direttore creativo dei DC Studios James Gunn ha rivelato ufficialmente i nomi dei due protagonisti di Superman: Legacy :, volto di House of Cards , Politician e Elementary , sarà ...Leggi Anche 'Superman', Henry Cavill 'licenziato' dalla Dc Comics: non indosserà il mantello rosso nel reboot Chi è il nuovo Clark Kentè conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv 'Hollywood' e 'The Politician' e lo vedremo presto anche al fianco di Natalie Portman in 'The lady in the lake'. L'attore sarà protagonista ...Sarà infattia interpretare il giovane Clark Kent in Superman: Legacy , il nuovo film diretto dallo stesso Gunn che racconterà la giovinezza del futuro Uomo d'acciaio e che avrà il ...

Superman: Legacy, David Corenswet sarà Clark Kent, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane! BadTaste.it Cinema

Nel film Superman: Legacy in uscita nel 2025 e che servirà a rilanciare l'universo cinematografico degli eroi della DC Comics di Warner Bros il nuovo Superman sarà David Corenswet. Accanto a lui nei ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Superman: Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane ...