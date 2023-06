(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oscarparla di Timothyalla: ecco cosa ha detto sul prossimo acquisto dei bianconeri Oscar, storico agente di mercato di George, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Timothy, ormai prossimo giocatore della. LE PAROLE – «Può giocare sugli esterni e sa fare sia l’esterno basso che alto. Non fagol e non ha una grandissima fisicità, ma è un ragazzo intelligente che sa stare in campo e può crescere. Può essere una buona scelta per lantus. Poi toccherà ad Allegri metterlo nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Potrebbe essere la giusta alternativa a Cuadrado».

Ma chi sono i due senatori assenti Claudio Lotito e il ronzulliano Dario. Il presidente ... Nel momento in cui il nostro capogruppoil presidente della commissione e dice 'tra 15 minuti ...Nel momento in cui il nostro capogruppoil presidente della commissione e dice 'tra 15 minuti siamo giù". Io non lo so dopo che è successo". Darioha ribadito che non è stata una mossa ...Per Dario, di Fi, uno dei due membri della Commissione Bilancio azzurri, (assieme a Claudio ... Nel momento in cui il nostro capogruppoil presidente della commissione e dice 'tra 15 ...

Damiani avvisa la Juve: «Weah non fa tanti gol, ma...» Calcio News 24

La commissione Bilancio al Senato ha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la votazione si è ...