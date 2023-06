Dalle auto agli ecosistemi | dalla qualità dell’aria alla pesca | i progetti del Green deal affossati dai partiti e dagli interessi degli Stati

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dal regolamento Ue sul Ripristino, che ha appena registrato l’ennesimo scivolone, alle restrizioni previsterevisione della direttiva sullacontro cui si è schierato “il blocco padano”, nonostante l’Italia sia stata condannataCorte europea di Giustizia per il superamento dei limiti impostilegge e abbia ancora una procedura di infrazione aperta. E poi c’è stato il tentativo, soprattutto da parte di Germania e Italia, di fermare il regolamento che impone il divietovendita di veicoli nuovi a benzina e diesel dal 2035, con Berlino che è riuscita a strappare un accordo e far passare il via libera per i veicoli e-fuel, carburanti sintetici prodotti ...

...della polizia, Floyd era bloccato a terra a pancia in giù da tre agenti, privo di sensi. Meno di un'ora dopo è stato dichiarato morto. Questi sono solo due esempi del trattamento riservato......inoltre un quantitativo di emissioni di anidride carbonica per ogni chilo di carne coltivata...- infliggendosi un danno a vantaggio degli altri Paesi europei. Sebbene l'Agenzia europea per ...L'accesso alla Rocca potrà avvenire oltre che con i consueti mezzi:fino a esaurimento parcheggi, bici e a piedi, anche con il trenino davanti alla stazione di Aronaore 19.00. Il trenino ...

Torna la banda che ruba i pezzi dalle auto in sosta - Torna la banda ... il Resto del Carlino

Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annunci alVolante e i suoi partner a contattarti via mail o telefono per rispondere ai tuoi quesiti ...Un giallo nel caos di Mosca. Per ore, ieri, la sorte di un italiano ha tenuto in apprensione la Farnesina, Giovanni Di Massa, manager della Iss International, è stato fermato a Mosca in un controllo d ...