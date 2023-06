Dalla Spagna | 'Il Barcellona non può pagare Umtiti'

Commenta per primo Inizia a muoversi anche il mercato del Monza con idee chiare per rinforzare la rosa di Raffaele Palladino. Nel nostro focus video tutti i colpi in programma del club brianzolo:...con una multa di 50mila euro e soprattutto con 10 giorni di stop da scontarsi a decorrere... Leggi Anche Europei U21, arbitri sotto accusa: un'altra figuraccia in- Romania. Il video del ...... reducivittoria contro la Svizzera, hanno bisogno di un altro successo - sperando che non ci ... La prima classificata se la vedrà poi con l'Ucraina, mentre la seconda dovrà affrontare la. ...

Dalla Spagna: i dettagli dell'offerta araba per Kessié. Così può influenzare il mercato italiano Calciomercato.com

L'Inter continua a setacciare il mercato dei portieri. Capitan Handanovic è in scadenza di contratto a fine mese e può svincolarsi a parametro zero, mentre il camerunese Onana è nel mirino del Manches ...A un anno da quando è esploso il loro amore, i due ragazzi scoprono che non era così grande e forte come credevano ...