(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Alcuni inquinanti ambientali che possono accumularsi nel nostro organismo attraverso l'alimentazione quotidiana - tra cui metalli pesanti come ilcontenuto nel pesce, l'arsenico dovuto a un consumo eccessivo di riso o lo stronzio che può trovarsi in cereali, verdure a foglia e latticini, ma anche, stagno, cesio e rubidio - possono ridurre la possibilità di avere un bambino con procreazione medicalmente assistita (Pma). A indagare su quanto gli agenti ambientali nemici della fertilità riducano il successo delle tecniche di Pma è uno studio presentato al 39esimo Congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre), a Copenaghen. La ricerca è stata condotta da Ivi, centro spagnolo di riproduzione assistita presente in Italia a Roma, Milano e Bari, su 51 donne con un'età media di 39 ...

...nell'ambito del concorso indetto dalla società Villadoro Modena e sponsorizzato da OtticaPasso. ma ci vado con i piedi di, non posso rischiare ricadute e voglio essere al top per le ......nell'ambito del concorso indetto dalla società Villadoro Modena e sponsorizzato da OtticaPasso. ma ci vado con i piedi di, non posso rischiare ricadute e voglio essere al top per le ...Per ottenerlo mixavano grasso animale, malachite (mineralecolore verde derivatorame e pertanto velenoso), galena (solfato di, alquanto tossico) e stibnite (solfuro di antimonio, ...

Dal piombo al mercurio, sostanze nei cibi riducono efficacia Pma L'Identità

Abbiamo atteso a lungo l’annuncio di Diablo IV. Qualcuno ha addirittura pensato che questo gioco non sarebbe mai arrivato, mentre altri temevano di rivedere in questo gioco il peggior capitolo della s ...Una strada come pomo della discordia, gli insulti e le minacce di usare "il piombo". Ma anche i dispetti, come quello di piazzargli la macchina davanti a casa impedendogli di uscire. Per tutto questo ...