La Saudi Pro League sta sconvolgendo il mercato. A fare scalpore il trasferimento di molte stelle del calcio in Arabia Saudita: sono già tantissime le operazioni milionarie concluse e non è finita qui ...Presto, dunque, si unirà alla rosa di Cristiano, dividendo il campionato con i suoi ex c ompagni di squadra a Londra, Kanté ed Edouard Mendy. L'esterno dovrebbe firmare un ......che conta per un finale di carriera dorato nel campionato dove dallo scorso gennaio si è rifugiato Cristianoe che nella prossima stagione abbraccerà, tra gli altri, Benzema e. Il ...

Da Ronaldo a Koulibaly: le operazioni milionarie dei big andati in Arabia La Gazzetta dello Sport

Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ...L'ex milanista è finito nel mirino della Saudi Pro League e la sua cessione potrebbe consentire ai blaugrana di trovare i fondi per regalare il croato a Xavi. Il Barça non ha ancora in mano la propost ...