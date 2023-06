Da Meryl Streep a Ben Stiller | tante star di Hollywood pronte allo sciopero

Leggi Anche Hollywood, salta la trattativa sui compensi: sceneggiatori in sciopero No alle concessioni Il gruppo teme da parte dei negoziatori incaute concessioni. 'Il 2023 è un anno chiave', scrivono ...Stando a quanto si legge sul sito dell' Internet Movie Data Base , Nicole Kidman non era così sicura di voler accettare il ruolo, finché una sua collega non l'ha convinta,. In un'...... 1h 40', ITA - FRA - ARG 2021 MARTEDÌ 18 LUGLIO ORE 21:30 INGRESSO GRATUITO THE POST Diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks e, 1h 56', USA 2017 È la stampa, bellezza! 140 anni "...

Meryl Streep, Jennifer Lawrence e altri pronti a scioperare: ecco perché MovieTele.it

Meryl Streep e altri divi hanno mandato un monito al sindacato degli attori di Hollywood impegnato nel rinnovo del loro contratto di lavoro. La star tre volte premio Oscar si è unita a un gruppo di ...Pronti a incrociare le braccia anche Jennifer Lawrence e Rami Malek, Glen Close e Ben Stiller. Lettera al sindacato per chiedere un "riallineamento ...