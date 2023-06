“Da cosa c’è da difendersi | dai bambini morti in mare? Lo dica da madre” | l’attacco di Fratoianni a Meloni in Aula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Io che all’italiano sono affezionato, ho sempre pensato che la difesa sia qualche si mette in campo quando di fronte a noi c’è un pericolo. Qualcuno che ti aggredisce. Signora presidente, onorevole, risponda a una domanda e risponda daa una domanda che io le faccio da padre. Da chedobbiamo difenderci? Dai 100che in quella stiva sono finiti in fondo alJonio, daia Cutro?“. Lo ha chiesto il deputato di Sinistra italiana, Nicola, alla presidente del Consiglio, dopo l’informativa di quest’ultima in vista del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.