Le immagini di residenti e agenti di polizia fuori da un'abitazione bruciata a L'Avana,, dopo che sette membri della stessa famiglia cubana, tra cui due bambini, sono morti a causa di unche ha distrutto la loro casa. Le sette persone sono state uccise da un rogo provocato ...... a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery -a ... Leggi Anche Trump: 'Spie di Pechino aDarei alla Cina 24 ore per toglierle' Tajani: 'Ora la Russia ...... le ricerche della Guardia costiera Usa tragedia in ohio Fotogallery - Usa, a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery -a Parigi, crolla un palazzo A ...

Cuba, incendio in una casa all'Avana: sette morti - Mondo Agenzia ANSA

Le immagini di residenti e agenti di polizia fuori da un'abitazione bruciata a L'Avana, Cuba, dopo che sette membri della stessa famiglia cubana, ...Intorno alle 2 di ieri notte i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla circonvallazione ovest cittadina, vicino alla rotatoria di via Cuba, per l'incendio di una macchina.