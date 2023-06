Croci in montagna | da dove nasce la polemica e cosa ha detto realmente il Cai

Nel simbolismo della, che già da sempre è potentemente spirituale, la Croce veniva posta per dare alla cruda trascendenza allusa dalle rocce e dalle nubi il Volto dell'amore. Quellein ......"parroci" e delle loro associazioni giovanili nell'avvicinamento di tante generazioni alla. Non mancheranno spunti di attualità come la recente discussione sulle "" o altri simboli ...... non riesco ad immaginare la cima di questa nostrasenza la sua famosa croce". La nota, a ... ma nulla dice su eventuali nuove installazioni di. E questo non è un punto secondario. Le ...

La storia delle croci sulle montagne che ha fatto infuriare il centrodestra Fanpage.it

Abbiamo chiesto al direttore di Meridiani Montagne di commentare la vicenda che in questi giorni ha investito il CAI.Croci sulle vette, è bufera. Ieri, al termine di un’altra giornata di polemiche — social, ma non solo — sulla controversa ...