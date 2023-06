“Criticò Davigo ma non lo diffamò” Assolto il giornalista Paolo Mieli

... a proposito del tema delle "difficoltà della giustizia", una lettura "di secondo livello introducendo una critica che è l'essenza del fare il giornalista" ed è un "diritto", tramite il suo ...In effetti, in passatoaveva usato parole piuttosto esplicite per esternare il proprio scetticismo su molti ricorsi in secondo grado nel nostro Paese. " In Italia, chi fa appello può avere la ...... a proposito del tema delle "difficoltà della giustizia", una lettura "di secondo livello introducendo una critica che è l'essenza del fare il giornalista" ed è un "diritto", tramite il suo ...