Crimson Peak film stasera in tv 28 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è ilin tv mercoledì 282023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 22 ottobre 2015 GENERE: Horror ANNO: 2015 REGIA: Guillermo del Toro: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Doug Jones, Burn Gorman, Jim Beaver, Leslie Hope, Javier Botet, Bruce Gray DURATA: 119 Minutiin tv: ...