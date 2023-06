Criminali impuniti ma chi dice fro*** viene perseguitato dalla giustizia | l' affondo di Senaldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dare del «» a qualcuno è diffamatorio, sostiene il pm milanese che vuol processare un frequentatore di social per aver scritto a proposito dello Sci Club Gay Milano Lgbtqia+ che «i fr*** sono così, rassegniamoci, stanno riuscendo a sessualizzare perfino lo sci». L'autore della frase rischia grosso, perché ha contro una sentenza della Cassazione nella quale gli ermellini stabiliscono che il termine frocio «lede l'identità personale e avvilisce chichiamato così». Per carità, è superfluo entrare nel merito, la lingua evolve e quella che ieri era solo un'espressione colorita oggi può passare per un insulto. A patto però che la comunità offesa trovi un modo più semplice per autodefinirsi rispetto a quella sigla (Lgbtqia+) che non sarà una “chiara lesione” dell'io ma a chi non è del ramo suona comunque come un insulto in sanscrito. ...