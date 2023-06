Cremlino | ' alto apprezzamento per le iniziative del Papa'

Ilesprime "unapprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. .Ilesprime "unapprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax, spiegando che l'inviato del ...Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax. Proprio oggi e domani l'inviato del Papa, cardinal Zuppi, sarà in Russia per 'incoraggiare gesti di umanità'. Il presidente Putin ha deciso ...

(ANSA) - MOSCA, 28 GIU - Il Cremlino esprime "un alto apprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax.