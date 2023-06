Costretta ai sedativi | Elettra Lamborghini si ferma | fan in apprensione

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ad uno stop forzato. Qualche ora fa ha mostrato ai follower il modo in cui si è ridotta dopo gli ultimi impegni in giro per l'Italia.Miuraè una delle personalità attualmente più influenti e seguite sui social e in televisione. Nasce nell'impero della famiglia, nota per essere fondata dal nonno Ferruccio, il famoso produttore di automobili di lusso. In questi anni ha guadagnato popolarità inizialmente grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi italiani tra cui Riccanza nel 2016, in cui si mostrava la vita di giovani facoltosi, e Super Shore nel 2016 e 2017, una versione italiana del reality show Jersey Shore. Ha debuttato nel mondo della musica nel 2018 con ...