Così la Bce ci porta in recessione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu – Non si ferma la folle corsa della Bce per il continuo rialzo dei tassi d’interesse, di cui è stata confermata la salita anche per il mese di luglio, come rito da Tgcom24. Bce, tassi su anche a luglio Era tutto ampiamente previsto, ma ora sta diventando per l’ennesima volta realtà. La Bce alza i tassi anche a luglio e chissà fino a quando, anche se le previsioni di inizio anno dicevano che la folle corsa si sarebbe fermata proprio intorno all’estate. Ma dalle dichiarazioni che vengono dalla Banca centrale non c’è da essereottimisti: “Il nostro lavoro non è ancora finito”, ha detto al forum della Banca centrale a Sintra, in Portogallo, il presidente della Banca centrale Christine Lagarde, la quale ha poi aggiunto: “Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio. ...