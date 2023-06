Cos’è un “telefono stupido” e perché così tanti giovani lo comprano?

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Li chiamano “dumb phone”, letteralmente “telefoni stupidi”. Si stanno diffondendo soprattutto tra la Generazione Z e i Millennials. Un paradosso, o meglio un ritorno al passato in un mondo a misura di smartphone sempre più sofisticati e connessi, ormai diventati vere e proprie protesi esistenziali dalle quale risulta impossibile separarsi.un dumbphone? Il Dizionario di Cambridge lo definisce «unmobile “very basic” che non può connettersi e internet». È un neologismo nato dall’unione di dumb (, sciocco, ottuso, ma anche ammutolito, muto, senza parole) e phone. Il fenomeno dei “dumb phone” è in ascesa tra le generazioni più– grantennistoscana.itQuesti telefonini, conosciuti anche come feature phone o flip phone, sono dispositivi con funzionalità estremamente limitate se confrontate a ...

... bloccando momentaneamente tutte le altre funzionalità del. Per riportare il dispositivo ... Cosa si deve fare per ricevere l'allerta L'allertaautomatica, non bisogna registrarsi a nulla ...Basta avere ilacceso , non in modalità aereo e connesso alla rete. Tuttavia, se il cellularein modalità silenziosa, le notifiche potrebbero non attivare la suoneria o illuminare lo ......il nuovo servizio di avviso in caso di emergenze imminenti...e i cittadini riceveranno un messaggio di test sul loro...