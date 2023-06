Cos’è la giustizia climatica? Intervista doppia a Miriam Falco Ultima Generazione ed Elena Grandi comune di Milano – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La transizione ecologica riguarda tutti, ma ognuno la interpreta e la affronta a suo modo. C’è chi cerca di ridurre il proprio impatto nelle scelte di tutti i giorni, chi scende in piazza a protestare contro chi più inquina, chi si candida in politica, chi propone un modo diverso e più sostenibile di fare impresa. Per ognuno di loro la stessa battaglia può assumere sfumature e significati diversi, ne abbiamo parlato anche al terzo appuntamento di Open all’Ostello bello di, Lotte che costruiscono il futuro, che si è svolto lo scorso 21 giugno. «Laè strettamente connessa a quella ambientale. E quello che noi dovremo fare è cercare di promuovere, come amministratori e come cittadini, una transizione giusta», spiega, assessora all’Ambiente del ...