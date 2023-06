Cosa fare con il gatto quando si va in vacanza

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Meglio portarlo con sé o lasciarlo a casa (accudito)? Abbiamo chiesto a un'esperta e appassionata di felini domestici di spiegarci quale sia la soluzione migliore per il micio di casasi parte per le ferie. Ecco i consigli per assicurargli benessere, sicurezza e comfort