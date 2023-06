Cosa deve fare il Milan sul mercato

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’estate delè cominciata nel modo peggiore possibile per i tifosi, con l’addio di una leggenda come Paolo Maldini seguito a ruota dal DS Frederic Massara. Dato che Maldini si era autoincaricato di: «spiegare alla proprietà l’importanza e la grandezza del», chiedendo rinforzi già subito dopo lo Scudetto 2021-22 per dare continuità, il messaggio che è passato ai tifosi con il suo licenziamento è che, in realtà, a RedBird non interessa la storia rossonera, o quanto meno che la realtà corrente è lontana da quella “grandezza”. E infatti la mossa successiva è stata accettare l’offerta del fondo sovrano dell’Arabia Saudita per Tonali, il cui passaggio al Newcastle sembra già avvenuto (confermato anche dall’agente) anche se non ancora ufficiale. Via una bandiera storica e via il giocatore più vicino all’idea di bandiera ...