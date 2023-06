Cosa c’è nel disegno di legge per modificare il codice della strada

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Aumenta le sanzioni e i casi in cui la patente viene sospesa, e prevede anche misure per monopattini elettrici e biciclette

In questo campo mi sembra doveroso muoversi con estrema cautela, cercando, allo stesso tempo, di mettere a punto e aggiornare piani e regole che consentano a tutti di saperefare di fronte a un'...Il contratto di Piotr Zielinski scadrà tra dodici mesi, il 30 giugno 2024, si può rinnovarlo o anche no , e dunque qualcosa bisogna fare, prima di capiredirà questo mercato: cercarne un altro, ...Il modo di dire calma e gesso è, in altre parole, un incoraggiamento a non fare qualchedi cui ci si potrebbe in seguito rammaricare poiché non si sono fatte le debite ...