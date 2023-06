Corriere dello Sport – una squadra inglese si tira fuori dalla corsa al francese

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-28 23:25:39 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il futuro di Kylian Mbappé è di nuovo al centro di tante voci di mercato. Chiaramente, tutto a causa del suo desiderio di non prolungare il contratto col Psg e comunicato a chiare lettere dalal club parigino. Inevitabilmente, si sono subito scatenate le fantasie di tante pretendenti. Top club come Real Madrid e Liverpool, ma anche il Manchester United che vorrebbe rispondere allo strapotere del Manchester City. Manchester United, Mbappé sogno irraggiungibile Peccato però, che i Red Devils, come dichiarato a SkyUk dal tecnico Erik ten Hag, senza vendere giocatori non possono spendere più di 115 milioni: già, una somma troppo "bassa" per accaparrarsi il campione, che ne vale molti di più.