Corriere dello Sport – Almqvist | dalla doppietta contro l’Italia Under 21 alla firma con il Lecce

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-28 02:25:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Pontusfigurava nel quaderno segreto di Pantaleo Corvino da quasi tre anni, mentre i tifosi delcominceranno a scoprire l’attaccante svedese a Folgaria, durante il ritiro estivo, nelle prime partitelle che il nuovo allenatore Roberto D’Aversa organizzerà nel centroivo “Marzari”. E’ un’ala sinistra, ideale per il 4-3-3. Ilha presoin prestito dal Rostov: accordo fino al 30 giugno del 2024. Niente diritto di prelazione, ma esiste un gentlemen’s agreement con i procuratori del ragazzo. Corvino aveva provato a portarlo in Puglia già nello scorso gennaio, però la strada si era rivelata subito piena di ...

Commenta per primo Sirene arabe per Paulo Dybala . Secondo ilSport: qualcosa si starebbe muovendo intorno all'argentino della Roma , che ha una clausola per l'estero di 12 milioni in scadenza a fine luglio. Un'offerta dalla Saudi League starebbe ...Commenta per primo Chiuso l'affare Thuram - atteso a Milano in questi giorni - dall'ambiente Inter spuntano alcuni retroscena legati alla trattativa: secondo ilSport, sarebbe stato Simone Inzaghi a chiamare il giocatore e convincerlo ad accettare l'offerta dei nerazzurri.PARIGI (Francia) - L'Al - Hilal sta facendo spesa in Europa . Dopo l'ingaggio di Koulibaly e i pensieri su Gattuso nel ruolo di allenatore , dalla Francia, più precisamente dalle colonne dell'Equipe, ...

Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter ha i soldi” Pianeta Milan

Con: Lexi Giovagnoli, David Witts, James Nitti, Hannah Grace Hays, Arianna America, Hamish Briggs, Justina Biosah, Karan Sagoo, Hannah Whiteoak, Sarah E Mitchell, Cameron Gregg, Jesse Vega, Christian ...(ANSA) - NANTERRE, 28 GIU - Gli scontri sono proseguiti nella notte a Nanterre, nella periferia ovest di Parigi, dove un agente di polizia ha sparato ieri mattina, uccidendolo, a un ragazzo di 17 anni ...