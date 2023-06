(Di mercoledì 28 giugno 2023) Idel Sud sono improvvisamente rinti di uno o duecon l’entrata in vigore oggi, 28 giugno, del nuovo sistema per il calcolo dell’età. La legge allinea i metodi tradizionali di conteggio, utilizzati in precedenza nel Paese, agli standard internazionali. I metodi precedenti Icorerani diventano un anno (o due) piùgrazie al nuovo metodo di conteggio dell’etàNel Paese fino ad oggiconvissuto tre metodi, variamente diffusi da zona a zona. Il sistema tradizionale, anche detto ‘etàna’, usato in passato anche in Cina, Giappone e Vietnam, che assegna d’ufficio già alla nascita un anno, contando il tempo trascorso nel grembo materno. A questo si somma ogni primo gennaio un altro anno. Chi nasce il 31 ...

InSud da oggi tutta la popolazione diventa piu' giovane di un anno o due. E' stato infatti sostituito ufficialmente il metodo di calcolo tradizionale dell'eta', per adottare quello ...... Entra in vigore il sistema di calcolo internazionale Seul, 28 giu. I cittadini dellaSud sono improvvisamente ringiovaniti di uno o due anni con l'entrata in vigore, oggi 28 giugno 2023,sistema internazionale per il calcolo dell'età. Un sistema che ha convissuto finora ...

I coreani, da oggi, hanno un anno in meno. La Corea del Sud ha deciso di cambiare le regole sul calcolo dell'età.