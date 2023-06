Corea del Sud | da oggi tutti più giovani | calcolo dell’età cambia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Seul, 28 giu. (Adnkronos) – I cittadini delladel Sud sono improvvisamente rinti di uno o due anni con l’entrata in vigore,28 giugno 2023, del sistema internazionale per il. Un sistema che ha convissuto finora con altri due metodi, variamente diffusi nel Paese: il metodo tradizionale, anche detto ‘etàna’, usato nella cultura tradizionale del Paese (e in passato anche in Cina, Giappone e Vietnam) che assegna d’ufficio alla nascita un anno di età, cui si somma ogni primo gennaio un altro anno. Chi nasce il 31 dicembre compie così due anni al secondo giorno di vita. In alternativa, vige anche un terzo sistema, in base al quale ogni anno il primo gennaio si compie un anno in più senza averne però già uno in partenza alla nascita. In base alle ...

Seul, 28 giu. (Adnkronos) – I cittadini della Corea del Sud sono improvvisamente ringiovaniti di uno o due anni con l'entrata in vigore, oggi 28 giugno 2023, del sistema internazionale per il calcolo dell'età.