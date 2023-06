Coop Italia punta su pianificazioni pubblicitarie più inclusive con il Conscious Advertising Program

amplia le strategie a supporto dei princìpi DE&I (Diversity Equity & Inclusion) aprendo le proprie pianificazioni pubblicitarie online al Conscious Advertising, il programma di Channel ...Oggi conta 470 soci in tutta, distribuiti prevalentemente in Piemonte ma anche in Calabria, ...- Gest cooper, moderato dalla giornalista Barbara Pasqua . Ad aprire i lavori il presidente ......dalla Rete dei Comuni Sostenibili e dalla campagna Un mare di idee per le nostre acque di; la ... Non vediamo l'ora di condividere con il pubblico, in arrivo da tutta, l'energia del ...

Coop Italia punta su pianificazioni pubblicitarie più inclusive con il ... Engage

La cooperativa italiana, che aggrega una comunità di oltre 6,4 milioni di persone, con il supporto di PHD, sposa i valori del progetto internazionale a sostegno dell’inclusività nella comunicazione pr ...Food Affairs si occupa di comunicazione, marketing, pubblicità, sostenibilità e promozione nei comparti Gdo, Horeca, Food & Beverage e Delivery.