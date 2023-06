Controlli Polizia e Guardia Costiera | contrasto agli ormeggi abusivi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Operazione congiunta:dellaper contrastare glie garantire la sicurezza marittima Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto –di Napoli – Nucleo PG, con il supporto del Nucleo Sommozzatori dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli, finalizzato aldei fenomeni dismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di via Nazario Sauro. Nel corso dell’attività gli operatori hanno denunciato un 41enne napoletano per invasione di ...

dei carabinieri di Ros e Gis riguardano il piano terreno dell'edificio I legali della ...un proprio sopralluogo dentro l'ex hotel Astor quando saranno esauriti gli accertamenti di...Il poliziotto, che ha aperto il fuoco quando il giovane è ripartito invece di sottoporsi ai, è stato fermato. All'inizio laha detto che il veicolo aveva tentato di investire gli ...... pur non essendo in stato di alterazione; la possibilità per gli organi distradale, quando ... Piùe segnaletiche ai passaggi a livello. ZTL e autovelox. Vengono inoltre introdotte ...

Ormeggi, controlli della Polizia e Guardia costiera a Napoli Agenzia ANSA

Un amministratore giudiziario infedele avrebbe sottratto soldi da conti correnti dei boss Rosario Gambino e Salvatore Inzerillo che il professionista gestiva per conto del tribunale. La polizia di Sta ...Scontri ieri sera e nel corso della notte a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che un poliziotto ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni ...