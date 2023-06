Controlli in fabbrica del Casertano | fuggi-fuggi dei dipendenti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando è scattato il blitz c’è stato ungenerale con iche si sono nascosti anche nei magazzini e nei bagni: è successo durante iche la Polizia Locale di Aversa (Caserta) ha effettuato in unadi scarpe nell’ambito del contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Gli agenti sono entrati in azione coadiuvati dall’Esercito Italiano (complesso Golf) e dall’Asl (Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Prevenzione sui luoghi di lavoro di Caserta – Ambito 2). Nellaè stata riscontrata la presenza di 12, sei dei quali lavoravano a nero. Uno è risultato essere anche percettore di reddito di cittadinanza ma i ...

Quando è scattato il blitz c'è stato un fuggi-fuggi generale con i dipendenti che si sono nascosti anche nei magazzini e nei bagni: è successo durante i controlli che la Polizia Locale di Aversa (Case ...