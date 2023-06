(Di mercoledì 28 giugno 2023) I Carabinieri della Compagnia dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni didove, con l’impiego dei Reparti Specializzati dell’Arma, hanno controllato anche il rispetto della normativa sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero e la sicurezza alimentare presso i locali della zona. Ad esito delle attività un minore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e diversi assuntori sono stato segnalati alla Prefettura di Roma. Numerose sanzioni sono state elevate per violazioni al Codice della Strada. I Carabinieri della Stazione di Mentana, unitamente ai colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e del Nas di Roma, hanno ispezionato un Sushi-Bar adove hanno ...

Controlli a Monterotondo e Fonte Nuova: 1 arresto e 1 denuncia RomaDailyNews

