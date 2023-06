Conti e investimenti Ecco la ricetta di Mitsotakis non solo per la Grecia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Rigore di bilancio e serietà di impegni, dopo il circo della manica larga di socialisti e Syriza, accanto ad una corsia preferenziale perprivati (interni ed esterni). L’esempio ellenico, coagulatosi attorno alle ricette del governo di Kyriakos, è utile nonper langenza di un Paese il cui rapporto debito/Pil è passato in 24 mesi dal 180,6% al 160,2% mentre nell’area dell’euro è cresciuto dall’85,9% al 90,8%. Ma anche per mettere a fuoco una strategia, al contempo diligente e intraprendente, per non fermarsi alla sola austerità come metro di gestione, tanto ordinaria quanto straordinaria. Appunti di gestione conservatrice per i Paesi europei interessati. Trasformazione Fino agli anni della crisi finanziaria ellenica era difficile finanche fare un biglietto per un treno in formato ...