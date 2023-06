Consiglio Ue | le comunicazioni di Meloni in Parlamento La diretta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La presidente delGiorgiainterviene alla Camera alla vigilia deleuropeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno. Un appuntamento, quello del, in cui verranno discussi molti punti centrali delle politiche europee: dalle risposte all'inflazione al nuovo pacchetto sulla gestione delle migrazioni. Mentre solo a margine degli incontri ufficiali dovrebbero esserci confronti su alcune delle altre partite su cui è impegnato il governo: le scadenze del Pnrr e la ratifica del Mes. Un altro degli argomenti trattati dalla premier in Aula sarà la guerra in Ucraina, con il sostegno ancor più convinto alla causa di Kyiv dopo il caos sprigionatosi in Russia.