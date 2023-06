... anche prevedendo incentivi per le imprese che introducono ilo lo smart, per i giorni interessati dal ciclo, come forma di welfare aziendale. 'Continuiamo a lavorare per rafforzare ...... anche prevedendo incentivi per le imprese che introducono ilo lo smart, per i giorni interessati dal ciclo, come forma di welfare aziendale. 'Continuiamo a lavorare per rafforzare ...... quando la disabilità non si ferma davanti agli ostacoli Eventi [ 20/06/2023 ] Giornata del Rifugiato, l'accoglienza qui costa 4mila posti Attualità [ 20/06/2023 ] Legge per il, la ...

Congedo mestruale: due nuove proposte di legge, ma c’è chi dice no Vanity Fair Italia

Arrivano da Lazio e Puglia e vorrebbero concedere due giorni al mese di riposo a studentesse e lavoratrici colpite da dismenorrea. Nel frattempo però la Liguria ne ha respinta una analoga ...Il cosiddetto “permesso rosa” è infatti una pratica che consente alle donne di prendersi una giornata retribuita dal lavoro durante il ciclo mestruale per poter gestire ... di legge presentato in ...