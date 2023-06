Condoni fiscali | alt Corte Conti | “Alimentano attesa e si adeguano anche gli onesti”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – ''Gli effetti negativi di una politica fiscale basata su frequenti e reiteratisono molteplici'' come l'di ulteriorie l'adeguamento dei contribuential 'modus operandi' dell'Italia. E' quanto sottolinea ladei, nella memoria scritta della procura generale. ''Innanzitutto, in congiunture finanziarie complesse, come quelle che hanno contraddistinto la recente storia dell'Italia, il ricorso airischia di sollecitare aspettative di ulteriorifuturi, resi necessari proprio dalle medesime difficoltà finanziarie'', osserva la magistratura contabile. Inoltre, il ricorso aio ad altre forme di sanatoria ''compromette l'efficacia impositiva ordinaria ...

Il monito dei giudici contabili contro la politica delle sanatorie reiterate: "Si mina alla base la credibilità del sistema premiando gli evasori" ...La Corte dei Conti rivenda il suo “ruolo di garanzia a salvaguardia dei principi costituzionali che presidiano la sana gestione finanziaria“. Così il presidente Guido Carlino apre il giudizio di parif ...