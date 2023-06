Concorso Università di Pavia | 1 Posto da Ricercatore

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura 1 undia tempo determinato, – Costruzioni idrauliche e marittime Con decreto del rettore presso la Scuola Universitaria Superiore IUSSe’ indetta la procedura per l’attivazione di un contratto dia tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010: settore concorsuale 08/A1 – Idraulica,idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, SSD ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia (Dipartimento di eccellenza 2023-2027). Bando diIl testo integrale del bando e' consultabile al sito web della Scuola alla sezione bandi di. Requisiti ed Invio della Domanda E' possibile presentare la domanda di ...

...di primo grado non si espleteranno i test preselettivi in quanto il numero di candidati che avrebbe dovuto sostenere il test è inferiore al doppio del numero dei posti messi adi ...... docente in musei, festival e) e Bruno Di Marino (storico dell'immagine in movimento, ... Nella sezione Nazionale, tra gli 11 cortometraggi inper il "Premio Giannalberto Bendazzi", ...... infine, a conseguire la specializzazione in Polizia Locale presso l'degli Studi di ... la scalata gerarchica che lo ha portato, nel 1994, quale vincitore dipubblico, ad assumere ...