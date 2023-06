(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non c’è due senza tre e seguendo le tracce delle Soste dinon si può fare a meno di conoscere il lato più mondano e trendy dell’isola, quello della, tra Catania e Siracusa. Si parte da Catania, dal suo mare blu cobalto, dalle sue lunghe spiagge e dai suoi dirupi rocciosi, dalla presenza ingombrante (?) dell’Etna. Spettacolare, scenografica e sontuosa, Catania, come si conviene a una città di rappresentanza, nobile testimonial di quella Sicilia dominata dai viceré spagnoli, dove lungo le strade lastricate di pietra lavica si allineano gli interminabili cortei di edifici sacri e palazzi monumentali. Teatrale. Cinematografica. È Catania, bellezza!Una città inconfondibile e talmente hollywoodiana da essere stata scelta, nell’ultimo mezzo secolo, da registi e sceneggiatori come location ideale di film culto: “Il ...

Perché rinunciare' A schierarsi in accordoCivallero sono stati i consiglieri Noemi Mallone (FdI) e Stefania D'(Cuneo Solidale Democratica). " Più volte ci siamo espressi favorevolmente ...La meta del nuovo appuntamentoLiguria delle Arti è in piazzaCalvi dove si trova la Chiesa della Santissima Annunziata che contiene, tra le altre opere, i dipinti di Domenico Bocciardo (...QUIRINO RUGGERI, Ritratto dell'Architetto GiulioArata, 1934 9. ADOLFO WILDT, Ritratto di ... MARIO CAVAGLIERI, Internola coperta rossa, 1921 13. ANTONIO MARAINI, La Pittura, La Scultura, ...

Con Ulisse sulla costa orientale, tra vulcani e piccole capitali Linkiesta.it

Non è più La Divina Commedia, ma La Commedia Divina: Dario D'Ambrosi e il suo Teatro Patologico la metteranno in scena a Napoli, il 23 e 24 settembre ...Giuliano Peparini, tra i coreografi più famosi al mondo e famoso al grande pubblico per la sua partecipazione come direttore artistico di Amici ...